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У Казахстані на території військової частини стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Вибух стався в понеділок на території військової частини в Туркестанській області Казахстану. Про це повідомив журналістам у понеділок офіційний представник комітету з НС МВС Казахстану Нурсултан Нурахметов, пише УНН з посиланням також на видання “Казінформ”.

У Казахстані на території військової частини стався вибух

“Сьогодні о 09:20 (6:20 за київським часом) на пульт протипожежної служби надійшло повідомлення про вибух в складському приміщенні з послідуючим горінням на території військової частини міста Арись Туркестанської області”, — повідомив він.

На місце виклику залучено 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежної техніки департаменту з НС Туркестанської області. Про постраждалих не повідомляється.

“24 червня на одному з арсеналів ЗС Казахстану, розташованому поруч з населеним пунктом Арись Туркестанської області, сталося загоряння, що спричинило розриви частини боєприпасів. На даний момент жертв і постраждалих немає. Причини і обставини події з’ясовуються”, — інформували в прес-службі Міністерства оборони Казахстану.

Керівництвом Міноборони Казахстану до місця події направлено спеціально створену комісію, силами особового складу ЗС Казахстану організовані заходи по ліквідації та мінімізації наслідків.

Як повідомляв УНН, у результаті вибуху на складах у російському Дзержинську на початку червня постраждали понад 80 осіб.

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