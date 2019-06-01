Вибух на заводі у російському Дзержинську: кількість постраждалих перевищила 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Кількість постраждалих в результаті вибухів на підприємстві ДержНДІ “Кристал” в Дзержинську Нижегородської області зросла до 82, з них 15 госпіталізовані, повідомили в суботу російському агентству ТАСС в прес-службі регіонального МОЗ, передає УНН.
“Уточнені дані на 20:00 (аналогічний час з Києвом): звернули за допомогою всього 82, з них з заводу — 39. Всього госпіталізовано 15 осіб (14 середнього ступеня тяжкості і одна важка), 67 спрямовані на амбулаторний етап, дітей (серед постраждалих) немає ”, - сказали в прес-службі.
Вибухи на підприємстві ДержНДІ “Кристал” в Дзержинську Нижегородської області відбулися в цеху полімерів, зруйновані три складських і дві виробничих будівлі. Про це повідомили в прес-службі адміністрації міста.
“Сталося в цеху полімерів. У результаті вибуху зруйновано п’ять будівель (три складських і дві виробничих) на (загальною) площі 800 кв. м”, — йдеться в повідомленні.