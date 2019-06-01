Взрыв на заводе в российском Дзержинске: количество пострадавших превысило 80 человек

“Уточненные данные на 20:00 (аналогичное время с Киевом): обративших за помощью всего 82, из них с завода — 39. Всего госпитализировано 15 человек (14 средней степени тяжести и одна тяжелая), 67 направлены на амбулаторный этап, детей (среди пострадавших) нет”, — сказали в пресс-службе.

Взрывы на предприятии ГосНИИ “Кристалл” в Дзержинске Нижегородской области произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

“Произошло в цехе полимеров. В результате взрыва разрушены пять зданий (три складских и два производственных) на (общей) площади 800 кв. м”, — говорится в сообщении.