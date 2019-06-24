В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, пишет УНН со ссылкой также на издание “Казинформ”.
“Сегодня в 09:20 (06:20 по киевскому времени) на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области”, — сообщил он.
На место вызова привлечены 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники департамента по ЧС Туркестанской области. О пострадавших не сообщается.
“24 июня на одном из арсеналов ВС Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются”, — информировали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
Руководством Минобороны Казахстана к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава ВС Казахстана организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.
Как сообщал УНН, в результате взрыва на складах в российском Дзержинске в начале июня пострадали более 80 человек.