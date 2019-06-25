На складах боєприпасів у Казахстані припинилися вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У місті Арись Туркестанської області Казахстану припинилися вибухи боєприпасів на складах у військовій частині. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Юрій Ільїн на брифінгу у вівторок, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Станом на 12:00 (9:00 за київським часом) 25 червня вибухи на території військової частини у даний час вже не реєструються. Угруповання сил і засобів МВС чисельністю понад 1200 осіб і більш ніж 180 одиниць техніки продовжує залишатися в місці дислокації. Роботи, які проводилися у вчорашній день і сьогоднішню ніч, були по ліквідації загорянь в приватному житловому секторі. У цілому ліквідовано 45 пожеж", - повідомив Ільїн.
За його словами, Міноборони досліджувало склади за допомогою безпілотних літальних апаратів.
"На території складів зберігання боєприпасів виявлено дев'ять осередків тління. Тобто загроза повторних вибухів поки що зберігається. Але того обсягу вибухів, який стався спочатку, я думаю, що його вже не буде", - додав заступник міністра.
Нагадаємо, в Казахстані на території військової частини стався вибух.
Через вибух почалася евакуація населення.
Щонайменше 46 осіб, п'ять з яких - діти, звернулися за допомогою до медиків після вибуху.
Також стало відомо, що в результаті вибухів боєприпасів в місті Арись загинули 2 людини.