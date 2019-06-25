При взрывах боеприпасов в Казахстане погибло двое человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В результате взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана погибли 2 человека. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .
"К сожалению, есть погибшие - один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сказа Мамин, говоря о пострадавших в Арыси.
Он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны", - добавил глава правительства.
По меньшей мере 46 человек, пять из которых - дети, обратились за помощью к медикам после взрыва на территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана.
В управлении здравоохранения города Шымкент сообщили, что после прогремевшего взрыва в городе Арыси "за медицинской помощью обратились больше 46 человек, пять из которых - дети".
"34 человека госпитализированы в областную больницу Туркестанской области. Один человек находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - также отметили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане на территории воинской части произошел взрыв.