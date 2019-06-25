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При взрывах боеприпасов в Казахстане погибло двое человек

Киев • УНН

 • 8201 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В результате взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана погибли 2 человека. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС .

При взрывах боеприпасов в Казахстане погибло двое человек

"К сожалению, есть погибшие - один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сказа Мамин, говоря о пострадавших в Арыси.

Он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны", - добавил глава правительства.

По меньшей мере 46 человек, пять из которых - дети, обратились за помощью к медикам после взрыва на территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана.

В управлении здравоохранения города Шымкент сообщили, что после прогремевшего взрыва в городе Арыси "за медицинской помощью обратились больше 46 человек, пять из которых - дети".

"34 человека госпитализированы в областную больницу Туркестанской области. Один человек находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - также отметили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане на территории воинской части произошел взрыв.

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