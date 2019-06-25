При вибухах боєприпасів в Казахстані загинуло двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В результаті вибухів боєприпасів в місті Арись Туркестанської області Казахстану загинули 2 людини. Про це у вівторок заявив прем'єр-міністр країни Аскар Мамін на засіданні уряду, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"На жаль, є загиблі - один цивільний, один військовослужбовець. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - сказа Мамін, кажучи про постраждалих в Арисі.
Він зазначив, що постраждалим надається медична допомога. "Жителі міста Арись евакуйовані в безпечні зони", - додав глава уряду.
Щонайменше 46 людей, п'ять з яких - діти, звернулися за допомогою до медиків після вибуху на території військової частини в місті Арись на півдні Казахстану.
В управлінні охорони здоров'я міста Шимкент повідомили, що після вибуху, що прогримів у місті Арись, "за медичною допомогою звернулися понад 46 осіб, п'ять з яких - діти".
"34 людини госпіталізовані в обласну лікарню Туркестанської області. Одна людина перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють її стан як важкий", - також зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в Казахстані на території військової частини стався вибух.