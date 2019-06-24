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Після вибуху в Казахстані у лікарню потрапили майже півсотні людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Щонайменше 46 людей, п'ять з яких - діти, звернулися за допомогою до медиків після вибуху на території військової частини в місті Арись на півдні Казахстану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tengrinews.

Після вибуху в Казахстані у лікарню потрапили майже півсотні людей

Як повідомляється, в управлінні охорони здоров'я міста Шимкент повідомили, що після вибуху, що прогримів у місті Арись, "за медичною допомогою звернулися понад 46 осіб, п'ять з яких - діти".

"34 людини госпіталізовані в обласну лікарню Туркестанської області. Одна людина перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють її стан як важкий", - також зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Казахстані на території військової частини стався вибух.

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