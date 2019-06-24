Після вибуху в Казахстані у лікарню потрапили майже півсотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Щонайменше 46 людей, п'ять з яких - діти, звернулися за допомогою до медиків після вибуху на території військової частини в місті Арись на півдні Казахстану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tengrinews.
Як повідомляється, в управлінні охорони здоров'я міста Шимкент повідомили, що після вибуху, що прогримів у місті Арись, "за медичною допомогою звернулися понад 46 осіб, п'ять з яких - діти".
"34 людини госпіталізовані в обласну лікарню Туркестанської області. Одна людина перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють її стан як важкий", - також зазначили у відомстві.
Нагадаємо, в Казахстані на території військової частини стався вибух.