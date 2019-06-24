После взрыва в Казахстане в больницу попали почти полсотни человек

Как сообщается, в управлении здравоохранения города Шымкент сообщили, что после прогремевшего взрыва в городе Арыси "за медицинской помощью обратились больше 46 человек, пять из которых - дети".

"34 человека госпитализированы в областную больницу Туркестанской области. Один человек находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - также отметили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане на территории воинской части произошел взрыв.