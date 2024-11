На Саммите мэров объявили победителей Хакатона "100 идей для городов"

Во время Всеукраинского саммита мэров были объявлены призеры Хакатона "100 идей для городов", в рамках которого были разработаны проекты по восстановлению для громад из разных уголков Украины, передает УНН.

Призерами Хакатона стали 12 команд архитекторов и профильных вузов. Всего в Хакатоне приняли участие около полутысячи специалистов из Украины и из-за рубежа, ими бесплатно было разработано 63 проекта, среди которых школы, реабилитационные центры, спортивные объекты, ЦНАПы и тому подобное. Каждое решение разрабатывалось под громаду и ее потребности, и каждый проект громады уже могут использовать.

По оценке организаторов, стоимость эскизных проектов, созданных волонтерами, составляет 3 миллиона гривен. Победители же получили от одной до двух тысяч долларов из призового фонда, который был сформирован Обществом "Отважных" и Инветгруппой "Молодость".

О Хакотоне "100 идей для городов"

Один из самых масштабных проектов по восстановлению украинских городов после войны - Хакатон "100 идей для городов", организованный проектом Инноваций и реконструкции для общества (IRS) и ОО "Клуб мэров".

Хакатон уже принес значительные результаты, собрав 63 разработанные архитектурные идеи для громад-участниц со всей Украины. Сейчас поступило уже 250 заявок от громад в 22 областях, а это около сотни громад. В рамках проекта работает 139 сформированных архитектурных команд, 20% из-за границы: Бельгии, Чили, Австрии, Арабских Эмиратов, США, Италии, Нидерландов и Словакии.

Перед нами, участниками и организаторами проекта, стоит ответственная задача - реализовать несколько проектов, важных не только для отдельной громады, а для всей Украины. Также мы планируем передать Офису Президента и Премьер-министру унифицированные решения, которые могут стать основой для разработки подобных проектов во многих громадах Украины, в частности школ, садиков, ЦНАПов, реабилитационных центров, мемориалов, спортивной инфраструктуры - автор проекта, директор IRS Ирина Ярмоленко.

Победители

Социальное направление:

1-е место для архитекторов - Реконструкция центра культуры и досуга "Кнежа". Александр Новицкий.

1-е место для студентов - Гребная база детско-юношеской спортивной школы. Остапенко Полина.

2-е место для студентов - Идея социального здания для ВПЛ и социально незащищенных слоев населения "Вместе безопасно". Валерия Соколова.

Приз симпатий - Мемориальный комплекс в Кременском лесу. Перепелюк Егор.

Общественно-градостроительное направление:

1-е место для архитекторов (разделено между двумя проектами) - Реабилитационно-спортивный комплекс в г. Полтава. Дарья Приймак.

Проект ЦНАП (городского комьюнити центра) в г. Бахмач. Дмитрий Чулков.

2-е место для архитекторов - Olympic Center, paralympic training and rehabilitation of people with disabilities Zalissya village in Shatsky district, Volyn. Ida Origgi.

Общественное направление и градостроительное направление (студенты):

1-е место для студентов (общественный) - Реконструкция существующей котельной в многофункциональный спортивный комплекс. Бандуляк Илья.

2-е место для студентов (общественный) - Рекреационно-спортивное реабилитационное пространство для военных и гражданских. Пилипенко Олеся (Сабий Ориана).

1-е место для студентов (градостроительный) - "АРТ-река " - обустройство набережной реки Тетерев и пляжной зоны. Виктория Вихтюк.

2-е место (градостроительный) было для архитекторов, из-за отсутствия проектов заменено на студентов - Парк "СПОРТИВНЫЙ". Владислав Луцык.