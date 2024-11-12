На Саммите мэров объявили победителей Хакатона "100 идей для городов"

ukenru
Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
14:05 • 20479 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
13:46 • 30930 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
12:28 • 47660 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
11:47 • 58221 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
09:58 • 102370 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 86743 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 110655 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 122078 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
11 ноября 2024, 12:56 • 124536 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
11 ноября 2024, 12:26 • 123312 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 120502 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 102794 просмотра
Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

08:06 • 62020 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 52874 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 34488 просмотра
публикации
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

14:37 • 14666 просмотра
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

09:58 • 102370 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 120502 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11 ноября 2024, 11:43 • 127215 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

11 ноября 2024, 10:37 • 127547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

15:25 • 874 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

13:13 • 14449 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

11:38 • 26454 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 34488 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

11:09 • 27097 просмотра
Актуальное
На Саммите мэров объявили победителей Хакатона "100 идей для городов"

На Саммите мэров объявили победителей Хакатона "100 идей для городов"

Киев  •  УНН

15:22 • 1067 просмотра

Read in English

Волонтеры бесплатно разработали 63 проекта для громад.

Во время Всеукраинского саммита мэров были объявлены призеры Хакатона "100 идей для городов", в рамках которого были разработаны проекты по восстановлению для громад из разных уголков Украины, передает УНН.

Призерами Хакатона стали 12 команд архитекторов и профильных вузов. Всего в Хакатоне приняли участие около полутысячи специалистов из Украины и из-за рубежа, ими бесплатно было разработано 63 проекта, среди которых школы, реабилитационные центры, спортивные объекты, ЦНАПы и тому подобное. Каждое решение разрабатывалось под громаду и ее потребности, и каждый проект громады уже могут использовать.

По оценке организаторов, стоимость эскизных проектов, созданных волонтерами, составляет 3 миллиона гривен. Победители же получили от одной до двух тысяч долларов из призового фонда, который был сформирован Обществом "Отважных" и Инветгруппой "Молодость".

О Хакотоне "100 идей для городов"

Один из самых масштабных проектов по восстановлению украинских городов после войны - Хакатон "100 идей для городов", организованный проектом Инноваций и реконструкции для общества (IRS) и ОО "Клуб мэров".

Хакатон уже принес значительные результаты, собрав 63 разработанные архитектурные идеи для громад-участниц со всей Украины. Сейчас поступило уже 250 заявок от громад в 22 областях, а это около сотни громад. В рамках проекта работает 139 сформированных архитектурных команд, 20% из-за границы: Бельгии, Чили, Австрии, Арабских Эмиратов, США, Италии, Нидерландов и Словакии.

Перед нами, участниками и организаторами проекта, стоит ответственная задача - реализовать несколько проектов, важных не только для отдельной громады, а для всей Украины. Также мы планируем передать Офису Президента и Премьер-министру унифицированные решения, которые могут стать основой для разработки подобных проектов во многих громадах Украины, в частности школ, садиков, ЦНАПов, реабилитационных центров, мемориалов, спортивной инфраструктуры

- автор проекта, директор IRS Ирина Ярмоленко.

Победители

Социальное направление:

1-е место для архитекторов - Реконструкция центра культуры и досуга "Кнежа". Александр Новицкий.

1-е место для студентов - Гребная база детско-юношеской спортивной школы. Остапенко Полина.

2-е место для студентов - Идея социального здания для ВПЛ и социально незащищенных слоев населения "Вместе безопасно". Валерия Соколова.

Приз симпатий - Мемориальный комплекс в Кременском лесу. Перепелюк Егор.

Общественно-градостроительное направление:

1-е место для архитекторов (разделено между двумя проектами) - Реабилитационно-спортивный комплекс в г. Полтава. Дарья Приймак.

Проект ЦНАП (городского комьюнити центра) в г. Бахмач. Дмитрий Чулков.

2-е место для архитекторов - Olympic Center, paralympic training and rehabilitation of people with disabilities Zalissya village in Shatsky district, Volyn. Ida Origgi.

Общественное направление и градостроительное направление (студенты):

1-е место для студентов (общественный) - Реконструкция существующей котельной в многофункциональный спортивный комплекс. Бандуляк Илья.

2-е место для студентов (общественный) - Рекреационно-спортивное реабилитационное пространство для военных и гражданских. Пилипенко Олеся (Сабий Ориана).

1-е место для студентов (градостроительный) - "АРТ-река " - обустройство набережной реки Тетерев и пляжной зоны. Виктория Вихтюк.

2-е место (градостроительный) было для архитекторов, из-за отсутствия проектов заменено на студентов - Парк "СПОРТИВНЫЙ". Владислав Луцык.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
avstriyaАвстрия
belgiyaБельгия
italiyaИталия
niderlandiНидерланды
slovakiyaСловакия
obedinennie-arabskie-emiratiОбъединенные Арабские Эмираты
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина