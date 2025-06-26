Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу

Компания "Алакор Сити" уже дважды подавала заявку на конкурс по выбору управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер". Во время первой попытки стало известно, что владелец этой компании Дмитрий Адамовский имеет российское гражданство. Казалось бы, вопрос участия компании с таким бэкграундом в конкурсе должен был быть снят окончательно, но нет — "Алакор Сити" вновь появляется среди претендентов, пишет УНН.

Детали

Во время первого конкурса АРМА направило запросы в государственные органы, в том числе разведывательные, для проверки компании-претендента и ее владельца. В ответ агентство получило информацию, что конечный бенефициар Дмитрий Адамовский имеет гражданство Канады и рф, а также вид на жительство в Украине.

В соответствии с действующим законодательством, компании, бенефициары которых являются гражданами государства-агрессора, не могут участвовать в публичных закупках и конкурсах.

И вот — вторая попытка. При том, что ситуация принципиально не изменилась, и ни одного официального документа о прекращении российского гражданства Адамовским так и не было предоставлено.

Вместо этого "Алакор Сити" подает для участия в конкурсе копии канадского паспорта и вида на жительство в Украине. Однако эта информация никоим образом не опровергает то, что у Дмитрия Адамовского, вероятно, есть еще и российский паспорт.

В этой ситуации интересно, почему компанию снова допустили к участию в конкурсе, несмотря на наличие гражданства рф у ее владельца?

По неофициальной информации, "Алакор Сити" активно ведет переговоры через посредников, пытаясь подать свое участие как "легитимное" — с наличием канадского паспорта, инвестиционным бэкграундом и "отсутствием российского влияния". Но ни один из этих аргументов не перечеркивает главного — официальной справки от украинской разведки.

Похоже, что компания либо имеет политическое прикрытие, либо рассчитывает на "усталость" государственных институтов от собственных же правил.

Чтобы понять масштаб связей "Алакор Сити", стоит посмотреть на фигуру Дмитрия Адамовского. Он — сын скандально известного бизнесмена Андрея Адамовского, которого связывают с окружением экс-президента Петра Порошенко. Именно с Адамовским-старшим сотрудничали Игорь Кононенко и Александр Грановский, которые в свое время курировали схемы в энергетике и судебной системе соответственно.

И вот интересная деталь: недавно партия Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к премьер-министру с требованием уволить главу АРМА Елену Думу. Возможно, это обращение — не случайность, а продуманный шаг для отвлечения внимания?

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

В этой ситуации нужна публичная реакция не только от АРМА, но и от правоохранительных органов. Ибо если компания с российским паспортом у владельца сегодня может дважды заходить на конкурс — завтра она может стать управляющим арестованных активов.

Напомним

ООО "Алакор Сити" также имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен.