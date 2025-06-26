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Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу

Київ • УНН

 • 13604 перегляди

Компанія "Алакор Сіті", власник якої Дмитро Адамовський має громадянство рф, вдруге бере участь у конкурсі на управління ТРЦ "Гулівер". Попри офіційну інформацію про російське громадянство, компанії знову дозволили брати участь у відборі.

Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу

Компанія "Алакор Сіті" вже двічі подавалась на конкурс з відбору управителя для столичного ТРЦ "Гулівер". Під час першої спроби стало відомо, що власник цієї компанії Дмитро Адамовський має російське громадянство. Здавалося б, питання участі компанії з таким бекграундом у конкурсі мало бути знято остаточно, але ні — "Алакор Сіті" знову з’являється серед претендентів, пише УНН.

Деталі

Під час першого конкурсу АРМА направило запити до державних органів, у тому числі розвідувальних, для перевірки компанії-претендента та її власника. У відповідь агентство отримало інформацію, що кінцевий бенефіціар Дмитро Адамовський має громадянство Канади та рф, а також посвідку на проживання в Україні.

Відповідно до чинного законодавства, компанії, бенефіціари яких є громадянами держави-агресора, не можуть брати участь у публічних закупівлях і конкурсах.

І ось — друга спроба. При тому, що ситуація принципово не змінилась, і жодного офіційного документа про припинення російського громадянства Адамовським так і не було надано.

Замість цього "Алакор Сіті" подає для участі в конкурсі копії канадського паспорта та посвідки на проживання в Україні. Однак ця інформація жодним чином не спростовує те, що у Дмитра Адамовського, ймовірно, є ще й російський паспорт.

У цій ситуації цікаво, чому компанію знову допустили до участі в конкурсі попри наявність громадянства рф у її власника?

За неофіційною інформацією, "Алакор Сіті" активно веде переговори через посередників, намагаючись подати свою участь як "легітимну" — з наявністю канадського паспорта, інвестиційним бекграундом і "відсутністю російського впливу". Але жоден з цих аргументів не перекреслює головного — офіційної довідки від української розвідки.

Видається, що компанія або має політичне прикриття, або розраховує на "втому" державних інституцій від власних же правил. 

Щоб зрозуміти масштаб зв'язків "Алакор Сіті", варто подивитись на постать Дмитра Адамовського. Він — син скандально відомого бізнесмена Андрія Адамовського, якого повʼязують з оточенням експрезидента Петра Порошенка. Саме з Адамовським-старшим співпрацювали Ігор Кононенко та Олександр Грановський, які свого часу курували схемами в енергетиці та судовій системі відповідно.

І ось цікава деталь: нещодавно партія Порошенка "Європейська солідарність" звернулася до прем’єр-міністра з вимогою звільнити голову АРМА Олену Думу. Можливо, це звернення — не випадковість, а продуманий крок задля відволікання уваги?

АРМА може віддати ТРЦ “Гулівер” в управління росіянину (фото)14.02.25, 17:10 • 195905 переглядiв

У цій ситуації потрібна публічна реакція не лише від АРМА, а й від правоохоронних органів. Бо якщо компанія з російським паспортом у власника сьогодні може двічі заходити на конкурс — завтра вона може стати управителем арештованих активів.

Нагадаємо

ТОВ "Алакор Сіті" також має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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