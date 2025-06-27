Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года

В четверг, 27 июня, в Японии впервые с июля 2022 года был приведён в исполнение смертный приговор — казнён 34-летний Такахиро Шираиси, который был осуждён за жестокое убийство девяти мужчин и женщин в городе Зама, префектура Канагава. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

34-летний Шираиси был признан виновным в том, что в 2017 году он через социальные сети заманивал жертв — как мужчин, так и женщин — в свою квартиру, где совершал над ними сексуальное насилие, убивал и забирал их деньги. Он был обвинён в убийстве из корыстных побуждений и ряде других преступлений.

Хотя адвокат подал апелляцию, сам Шираиси впоследствии отозвал её, и смертный приговор вступил в силу.

Приговор был приведён в исполнение в Токийском следственном изоляторе утром 27 июня. Это первая казнь, совершённая в Японии с июля 2022 года, и первая после формирования правительства Исибы.

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