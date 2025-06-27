Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року

Сьогодні, 27 червня в Японії вперше з липня 2022 року було виконано смертний вирок - страчено 34-річного Такахіро Шіраіші, який був засуджений за жорстоке вбивство дев’яти чоловіків і жінок у місті Дзама, префектура Канаґава. Про це повідомляє NHK, пише УНН.

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34-річного Шіраіші визнали винним у тому, що в 2017 році він через соціальні мережі заманював жертв - як чоловіків, так і жінок - до своєї квартири, де здійснював над ними сексуальне насильство, вбивав і забирав їхні гроші. Його було обвинувачено у вбивстві з корисливих мотивів та ряді інших злочинів.

Хоча адвокат подав апеляцію, сам Шіраіші згодом відкликав її, і смертний вирок набув чинності.

Вирок привели в дію у Токійському слідчому ізоляторі вранці 27 червня. Це перша страта, виконана в Японії з липня 2022 року, і перша після формування уряду Ішіби.

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