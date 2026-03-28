В Ровенской области завершили украинско-польские поисковые работы, массовых захоронений не обнаружили

В Углах Ровенской области завершили поисковые работы в рамках украинско-польской экспедиции, о которой договорилась рабочая группа по вопросам исторической памяти, массовых захоронений не обнаружили, сообщили в Минкульте, пишет УНН.

"Украина и Польша вместе работают, чтобы установить правду о сложных моментах нашей общей истории и почтить память жертв. Такое сотрудничество помогает укреплять доверие между нашими народами", - сказал заместитель министра культуры Иван Вербицкий.

По сообщению, во время поисковых работ украинские специалисты вместе с польскими исследователями "обследовали все запланированные участки - в общей сложности более 1000 квадратных метров". В частности, "они исследовали территорию бывшего немецкого евангелистского кладбища и участки рядом - по преданию, именно там могли быть похоронены жители села Углы, погибшие в 1943 году".

По результатам исследований удалось определить место, где когда-то стояла сельская часовня, а также обнаружить гражданские немецкие захоронения конца XIX - начала ХХ века. Во время работ также зафиксировали единичное захоронение мужчины - обстоятельства и время его гибели пока неизвестны, это еще будут исследовать. Массовых захоронений не обнаружили - сообщили в Минкульте.

Дополнение

Работы начались 23 марта на основании разрешения Министерства культуры Украины по результатам договоренностей Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти. Их также подтвердили во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Кароля Навроцкого. Инициатором проведения работ выступила председатель общества "Польско-украинское примирение" Каролина Романовская.

