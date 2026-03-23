В Ровенской области начались поисковые работы на месте захоронения жертв Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 1474 просмотра

В селе Углы начаты поиски жертв Второй мировой войны для дальнейшей эксгумации. Работы проводятся совместно с польскими специалистами с согласия Минкульта.

В селе Углы Сарненской городской общины Ровенской области начались поисковые работы на месте предполагаемого захоронения местных жителей – украинцев и поляков, погибших в 1943 году. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, пишет УНН.

Детали

Заместитель Министра культуры Украины Иван Вербицкий отметил важность совместной работы двух государств в вопросе исторической памяти.

Украина и Польша совместно работают, чтобы должным образом почтить память жертв и расширить доверие между нашими народами для установления правды о сложных страницах общей истории украинцев и поляков

- отметил Вербицкий.

Как отмечается, проведение поисковых работ происходит в соответствии с договоренностями Украинско-польской рабочей группы по вопросам исторической памяти, которые были зафиксированы в совместном коммюнике по итогам 2025 года.

Эти договоренности также получили подтверждение во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера Польши Кароля Навроцкого, состоявшейся в декабре 2025 года в Варшаве.

Исторические события, связанные с этим местом, восходят к маю 1943 года, когда часть жителей села Углы — как представители польской, так и украинской общин — погибла в результате вооруженного нападения. Вероятное место захоронения расположено вблизи бывшего евангелистского кладбища, где еще в начале ХХ века осуществляли захоронения жителей немецких поселений. В то же время точное количество жертв и детальные обстоятельства трагедии до сих пор остаются неустановленными.

Село Углы, которое ныне расположено в пределах Сарненской городской общины Сарненского района Ровенской области, на протяжении 1920–1930-х годов принадлежало к гмине Степань Костопольского уезда Волынского воеводства Второй Речи Посполитой.

В тот период здесь компактно проживали представители польского этноса.

Основной целью экспедиции является установление точного места захоронения. В случае подтверждения находок следующими этапами станут:

  • проведение эксгумации,
    • идентификация обнаруженных останков,
      • достойное перезахоронение.

        Поисковую экспедицию осуществляет Коммунальное предприятие Львовского областного совета "Доля" на основании разрешения, предоставленного Министерством культуры Украины в 2025 году. Инициатором проведения работ стала глава общества "Польско-украинское примирение" Каролина Романовская. К реализации проекта также присоединились специалисты Поморского медицинского университета из Республики Польша.

        Ольга Розгон

