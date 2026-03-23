На Рівненщині розпочалися пошукові роботи на місці поховання жертв Другої світової війни

У селі Угли Сарненської міської громади Рівненської області розпочали пошукові роботи на місці ймовірного поховання місцевих жителів – українців і поляків, які загинули в 1943 році. Про це повідомляє Міністерство культури України, пише УНН.

Деталі

Заступник Міністра культури України Іван Вербицький наголосив на важливості спільної роботи двох держав у питанні історичної пам'яті.

Україна і Польща спільно працюють, аби належно вшанувати пам'ять жертв та розширити довіру між нашими народами для встановленням правди про складні сторінки спільної історії українців і поляків - зауважив Вербицький.

Як зазначається, проведення пошукових робіт відбувається відповідно до домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам'яті, які були зафіксовані у спільному комюніке за підсумками 2025 року.

Ці домовленості також отримали підтвердження під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера Польщі Кароля Навроцького, що відбулася у грудні 2025 року у Варшаві.

Історичні події, пов'язані з цим місцем, сягають травня 1943 року, коли частина мешканців села Угли — як представники польської, так і української громад — загинула внаслідок збройного нападу. Ймовірне місце поховання розташоване поблизу колишнього євангелістського цвинтаря, де ще на початку ХХ століття здійснювали поховання жителів німецьких поселень. Водночас точна кількість жертв і детальні обставини трагедії досі залишаються невстановленими.

Село Угли, яке нині розташоване в межах Сарненської міської громади Сарненського району Рівненської області, упродовж 1920–1930-х років належало до гміни Степань Костопільського повіту Волинського воєводства Другої Речі Посполитої.

У той період тут компактно проживали представники польського етносу.

Основною метою експедиції є встановлення точного місця поховання. У разі підтвердження знахідок наступними етапами стануть:

проведення ексгумації,

ідентифікація виявлених останків,

гідне перепоховання.

Пошукову експедицію здійснює Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Доля" на підставі дозволу, наданого Міністерством культури України у 2025 році. Ініціаторкою проведення робіт стала голова товариства "Польсько-українське примирення" Кароліна Романовська. До реалізації проєкту також долучилися фахівці Поморського медичного університету з Республіки Польща.