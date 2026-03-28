На Рівненщині завершили українсько-польські пошукові роботи, масових поховань не виявили

В Углах на Рівненщині завершили пошукові роботи у межах українсько-польської експедиції, про яку домовилася робоча група з питань історичної пам'яті, масових поховань не виявили, повідомили у Мінкульті, пише УНН.

"Україна і Польща разом працюють, щоб встановити правду про складні моменти нашої спільної історії та вшанувати пам’ять жертв. Така співпраця допомагає зміцнювати довіру між нашими народами", - сказав заступник міністра культури Іван Вербицький.

За повідомленням, під час пошукових робіт українські фахівці разом із польськими дослідниками "обстежили всі заплановані ділянки - загалом понад 1000 квадратних метрів". Зокрема, "вони дослідили територію колишнього німецького євангелістського кладовища та ділянки поруч - за переказами, саме там могли бути поховані жителі села Угли, які загинули у 1943 році".

За результатами досліджень вдалося визначити місце, де колись стояла сільська каплиця, а також виявити цивільні німецькі поховання кінця ХІХ - початку ХХ століття. Під час робіт також зафіксували одиничне поховання чоловіка - обставини та час його загибелі поки невідомі, це ще досліджуватимуть. Масових поховань не виявили