На пути к нулевым выбросам: в ЕС начались дебаты о климатических целях 2040 года

6 февраля Европейская комиссия представила рекомендации по климатической цели ЕС на 2040 год, главной из которых является сокращение выбросов на 90% по сравнению с 1990 годом и внедрение технологий улавливания углерода. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Комиссия рекомендует сократить чистые выбросы парниковых газов на 90% к 2040 году по сравнению с уровнем 1990 года - говорится в заявлении брюссельской исполнительной власти ЕС.

Детали

В Еврокомиссии отмечают, что публикация климатических целей на 2040 год поможет европейской промышленности, инвесторам, гражданам и правительствам принимать решения, которые помогут ЕС придерживаться курса на достижение климатической нейтральности в 2050 году.

В ЕК считают, что цель в 90% сопровождается быстрыми инвестициями для развертывания новых низкоуглеродных технологий, таких как производство водорода путем электролиза, улавливание и использование углерода и промышленное удаление углерода в период между 2031 и 2040 годами. Более низкая целевая цель в 80% или 85-90% к 2040 году также рассматривалась, но в конечном итоге была отвергнута, поскольку означала перенос развертывания новых технологий на 2041-2050 годы, а это создавало риски не достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

Внедрение этих технологий будет дорогостоящим, поскольку в период 2031-2050 гг. ежегодно в энергетику нужно будет инвестировать около 660 млрд евро, что эквивалентно 3,2% ВВП ЕС. Расходы на транспорт оцениваются примерно в 870 миллиардов евро в год в течение того же периода, что эквивалентно 4,2% ВВП.

Но бездействие также дорого обходится: по данным исполнительной власти ЕС, за последние пять лет экономический ущерб, связанный с климатом в Европе, оценивается в 170 миллиардов евро. Сокращение выбросов и переход на чистую энергию также помогут уменьшить зависимость Европы от ископаемого топлива, на которое в 2022 году приходилось более 4% ВВП.

Контекст

Представленные рекомендации не устанавливают юридически обязательных обязательств для стран ЕС или промышленности на данном этапе - оно лишь начинает дискуссию, которая будет оформлена в законодательство после очередных европейских выборов, которые состоятся в июне и на которых, как ожидается, консервативные и ультраправые партии получат значительную победу.

ЕС обнародует климатические цели до 2040 года в условиях политической напряженности и критики со стороны правых - AFP