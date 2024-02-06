На шляху до нульових викидів: у ЄС розпочалися дебати про кліматичні цілі 2040 року

6 лютого Європейська комісія представила рекомендації щодо кліматичної мети ЄС на 2040 рік, головною з яких є скорочення викидів на 90% порівняно з 1990 роком і впровадження технологій уловлювання вуглецю. Про це пише УНН з посиланням на Euractiv.

Комісія рекомендує скоротити чисті викиди парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року - йдеться в заяві брюссельської виконавчої влади ЄС.

Деталі

У Єврокомісії наголошують, що публікація кліматичних цілей на 2040 рік допоможе європейській промисловості, інвесторам, громадянам та урядам приймати рішення, які допоможуть ЄС дотримуватися курсу на досягнення кліматичної нейтральності в 2050 році.

У ЄК вважають, що ціль у 90% супроводжується швидкими інвестиціями для розгортання нових низьковуглецевих технологій, таких як виробництво водню шляхом електролізу, уловлювання та використання вуглецю і промислове видалення вуглецю в період між 2031 і 2040 роками. Більш низька цільова мета у 80% або 85-90% до 2040 року також розглядалася, але зрештою була відкинута, оскільки означала перенесення розгортання нових технологій на 2041-2050 роки, а це створювало ризики не досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

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Впровадження цих технологій буде дорогим, оскільки в період 2031-2050 рр. щорічно в енергетику потрібно буде інвестувати близько 660 млрд євро, що еквівалентно 3,2% ВВП ЄС. Витрати на транспорт оцінюються приблизно в 870 мільярдів євро на рік протягом того ж періоду, що еквівалентно 4,2% ВВП.

Але бездіяльність також дорого обходиться: за даними виконавчої влади ЄС, за останні п'ять років економічні збитки, пов'язані з кліматом в Європі, оцінюються в 170 мільярдів євро. Скорочення викидів і перехід на чисту енергію також допоможуть зменшити залежність Європи від викопного палива, на яке в 2022 році припадало понад 4% ВВП.

Контекст

Представлені рекомендації не встановлюють юридично обов'язкових зобов'язань для країн ЄС або промисловості на даному етапі - воно лише започатковує дискусію, яка буде оформлена в законодавство після чергових європейських виборів, які відбудуться у червні та на яких, як очікується, консервативні та ультраправі партії отримають значну перемогу.

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