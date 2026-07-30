На Полтавщине в результате атаки дронов погиб человек, поврежден терминал "Новой почты"
Киев • УНН
В результате удара БПЛА по складским помещениям частного предприятия погиб один человек. Также российские дроны атаковали терминал "Новой почты", пожар ликвидировали.
В ночь на 30 июля российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. В результате попадания по складским помещениям частного предприятия один человек погиб, также поврежден терминал «Новой почты», сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по складским помещениям одного из частных предприятий.
К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким
Пожар на терминале «Новой почты» ликвидировали
Также российские беспилотники атаковали терминал «Новой почты». В результате удара возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
По предварительной информации, во время атаки на терминал никто не пострадал.
Кроме того, в Лубенском районе обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.
Начальник Полтавской ОВА призвал жителей области оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, поскольку российская атака продолжалась.
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