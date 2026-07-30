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На Полтавщине в результате атаки дронов погиб человек, поврежден терминал "Новой почты"

Киев • УНН

 • 4772 просмотра

В результате удара БПЛА по складским помещениям частного предприятия погиб один человек. Также российские дроны атаковали терминал "Новой почты", пожар ликвидировали.

На Полтавщине в результате атаки дронов погиб человек, поврежден терминал "Новой почты"

В ночь на 30 июля российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. В результате попадания по складским помещениям частного предприятия один человек погиб, также поврежден терминал «Новой почты», сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, пишет УНН.

Детали

По его словам, в Полтавском районе зафиксировано попадание БПЛА по складским помещениям одного из частных предприятий.

К сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким

– отметил глава ОВА.

Пожар на терминале «Новой почты» ликвидировали

Также российские беспилотники атаковали терминал «Новой почты». В результате удара возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

По предварительной информации, во время атаки на терминал никто не пострадал.

Кроме того, в Лубенском районе обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть. Сообщений о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Начальник Полтавской ОВА призвал жителей области оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, поскольку российская атака продолжалась.

Основная масса крылатых ракет пролетела через всю Украину на запад, во Львове прогремели взрывы30.07.26, 04:51 • 34050 просмотров

Степан Гафтко

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