В Кременчугской общине на Полтавщине прогремел взрыв. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Напомним

Ранее Воздушные Силы ВСУ информировали о группах вражеский БпЛА, которые держат курс на Полтавщину.

Группы вражеских БпЛА направляются в сторону Миргорода, Полтавы, Сум, Херсонщины