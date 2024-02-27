На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА
Глава Полтавской областной администрации сообщил, что в ночь на 27 февраля в регионе не было зафиксировано никаких потерь от российских обстрелов.
В Британии похитили военную форму для украинских бойцов
Военная одежда, предназначенная для украинских солдат, которые тренируются в Великобритании, была похищена из гражданского грузовика во время ночной остановки.
Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана
Иран сократил свои запасы высокообогащенного урана впервые с 2021 года, смешав 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с менее обогащенным материалом, снизив количество урана, обогащенного до 60%, со 128,3 кг до 121,5 кг, говорится в отчете МАГАТЭ.
Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами
Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.
Украина начала переговоры с Норвегией о заключении соглашения по безопасности с Норвегией
Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности, чтобы формализовать их обязательства по безопасности по поддержке Украины против российского вторжения.
Бывшего информатора ФБР по делу об импичменте Байдена арестовали в США
В США арестовали бывшего информатора ФБР, который предоставил ложную информацию о причастности Джо Байдена к бизнес-сделкам своего сына.
Украина получила первую награду на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе
Украинская спортсменка Мария Сташко получила бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе 2024 года.
В Полтаве раздались звуки взрывов
В Полтаве, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу, поскольку, по сообщениям, было применено баллистическое оружие.
Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто до 4 марта
Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто до 4 марта, по словам его советника по национальной безопасности.
Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму"
Президент Зеленский отметил необходимость продолжать борьбу за Крым в 10-ю годовщину незаконной оккупации Россией и призвал сохранять веру в справедливость, пока свобода полуострова не будет восстановлена.