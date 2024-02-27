На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  122573 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  130495 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  129235 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  123950 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  145380 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
25.02.24  •  155099 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
25.02.24  •  141576 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
25.02.24  •  134333 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА

Глава Полтавской областной администрации сообщил, что в ночь на 27 февраля в регионе не было зафиксировано никаких потерь от российских обстрелов.

Война •   •  2164 просмотра
На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА

В Британии похитили военную форму для украинских бойцов

Военная одежда, предназначенная для украинских солдат, которые тренируются в Великобритании, была похищена из гражданского грузовика во время ночной остановки.

Новости Мира •   •  2036 просмотра
В Британии похитили военную форму для украинских бойцов

Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана

Иран сократил свои запасы высокообогащенного урана впервые с 2021 года, смешав 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, с менее обогащенным материалом, снизив количество урана, обогащенного до 60%, со 128,3 кг до 121,5 кг, говорится в отчете МАГАТЭ.

Новости Мира •   •  2050 просмотра
Иран впервые с 2021 года снизил запасы высокообогащенного урана

Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

Министерство культуры и информационной политики добавило 4 новых элемента в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, в частности, традиции приготовления каши и затирки, а также кофейные и танцевальные традиции крымских татар.

Культура •   •  1978 просмотра
Перечень нематериального культурного наследия Украины 4-мя новыми элементами

Украина начала переговоры с Норвегией о заключении соглашения по безопасности с Норвегией

Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности, чтобы формализовать их обязательства по безопасности по поддержке Украины против российского вторжения.

Война •   •  8073 просмотра
Украина начала переговоры с Норвегией о заключении соглашения по безопасности с Норвегией

Бывшего информатора ФБР по делу об импичменте Байдена арестовали в США

В США арестовали бывшего информатора ФБР, который предоставил ложную информацию о причастности Джо Байдена к бизнес-сделкам своего сына.

Политика •   •  6679 просмотра
Бывшего информатора ФБР по делу об импичменте Байдена арестовали в США

Украина получила первую награду на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

Украинская спортсменка Мария Сташко получила бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе 2024 года.

Спорт •   •  4977 просмотра
Украина получила первую награду на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

В Полтаве раздались звуки взрывов

В Полтаве, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу, поскольку, по сообщениям, было применено баллистическое оружие.

Война •   •  10396 просмотра
В Полтаве раздались звуки взрывов

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто до 4 марта

Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто до 4 марта, по словам его советника по национальной безопасности.

Новости Мира •   •  6879 просмотра
Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто до 4 марта

Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму"

Президент Зеленский отметил необходимость продолжать борьбу за Крым в 10-ю годовщину незаконной оккупации Россией и призвал сохранять веру в справедливость, пока свобода полуострова не будет восстановлена.

Война •   •  11823 просмотра
Зеленский принял участие в форуме "26-2-14: Война началась в Крыму"