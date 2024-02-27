На Полтавщине попаданий не зафиксировано - председатель ОВА

В Полтавской области попаданий в объекты не зафиксировано, прокомментировал сообщения о взрывах на территории области председатель ОГА Филипп Пронин в ночь на 27 февраля, передает УНН.

Детали

Попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет, к счастью написал Пронин в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщали о звуках взрывов, а в Воздушных силах ВСУ предупреждали о возможности применения РФ баллистического вооружения.

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