У Полтаві пролунали звуки вибухів
Київ • УНН
У Полтаві, Україна, пролунали вибухи, що викликали повітряну тривогу, оскільки, за повідомленнями, була застосована балістична зброя.
У Полтаві пролунали звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
Деталі
Повітряна тривога також оголошена в східних та частині південних областях. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про застосування балістичного озброєння.
На Хмельниччині лунають вибухи26.02.24, 23:37 • 112228 переглядiв