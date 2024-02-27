В Полтаве раздались звуки взрывов
Киев • УНН
В Полтаве, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу, поскольку, по сообщениям, было применено баллистическое оружие.
В Полтаве раздались звуки взрывов, сообщили Общественному местные жители, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.
Детали
Воздушная тревога также объявлена в восточных и части южных областях. В Воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения.
В Хмельницкой области раздаются взрывы26 февраля 2024, 21:37 • 22790 просмотров
В Полтаве раздались звуки взрывов
В Полтаве, Украина, прогремели взрывы, вызвавшие воздушную тревогу, поскольку, по сообщениям, было применено баллистическое оружие.
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