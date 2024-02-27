В Полтаве раздались звуки взрывов

Армейцы рф оккупировали Степное и Северное, и продвигаются в районе Орловки, Бердичева и Тоненького: карта DeepState

Согласно картам DeepState, российские войска оккупировали Степное и Северное в Донецкой области и наступают вблизи Орловки, Бердичева и Тоненького, в то время как по всему фронту произошло 79 боевых столкновений, а украинские войска отбили большинство атак в Авдеевке, Марьинке и Купянске.