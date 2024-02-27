На Полтавщині влучань не зафіксовано – голова ОВА
Київ • УНН
Голова Полтавської обласної адміністрації повідомив, що в ніч на 27 лютого в регіоні не було зафіксовано жодних втрат від російських обстрілів.
У Полтавській області влучань в об'єкти не зафіксовано, прокоментував повідомлення про вибухи на території області голова ОВА Філіп Пронін у ніч на 27 лютого, передає УНН.
Деталі
Влучень на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв і постраждалих також немає, на щастя
Раніше повідомляли про звуки вибухів, а в Повітряних силах ЗСУ попереджали про можливість застосування РФ балістичного озброєння.
росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки 21.02.24, 23:11 • 31718 переглядiв