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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10424 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Полтавщині влучань не зафіксовано – голова ОВА

Київ • УНН

 • 28821 перегляди

Голова Полтавської обласної адміністрації повідомив, що в ніч на 27 лютого в регіоні не було зафіксовано жодних втрат від російських обстрілів.

На Полтавщині влучань не зафіксовано – голова ОВА

У Полтавській області влучань в об'єкти не зафіксовано, прокоментував повідомлення про вибухи на території області голова ОВА Філіп Пронін у ніч на 27 лютого, передає УНН.

Деталі

Влучень на території Полтавщини не зафіксовано. Жертв і постраждалих також немає, на щастя

написав Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомляли про звуки вибухів, а в Повітряних силах ЗСУ попереджали про можливість застосування РФ балістичного озброєння.

росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки 21.02.24, 23:11 • 31718 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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