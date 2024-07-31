По состоянию на 16:00 за среду, 31 июля, на фронте произошло 88 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Торецком направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где сейчас продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в сторону Степной Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз возле Макеевки, Новосергиевки и Невского. Наши защитники отбили шесть вражеских атак, одна - продолжается.

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На Северском направлении в течение дня враг два раза атаковал вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, где до сих пор продолжается бой.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий неподалеку Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отбили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 16 - наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецка и Северного. Тринадцать боев завершены, еще три - продолжаются.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск рф и отбили 19 атак, 17 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Желанного и Парасковиевки. Три боя - завершены, два - продолжаются.

На Времовском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Великой Новоселки. В четырёх боестолкновениях потерпел поражение.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя наши позиции на левобережье Днепра.

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