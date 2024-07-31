Киев • УНН
Силы обороны Украины ночью атаковали склад хранения вооружения и военной техники рф вблизи курска. Генштаб ВСУ сообщил о работе вражеской ПВО и взрывах в точках прицеливания.
Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники армии рф возле курска, сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Силы обороны Украины продолжают эффективно поражать важные военные объекты российских оккупантов. Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (российская федерация)
Как отмечается, наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.
Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Подробная информация о результате поражения уточняется.
«Украинские воины и в дальнейшем будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа», - заверили в Генштабе.
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