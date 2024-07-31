Киев • УНН
Российское минобороны сообщило об атаке на 5 регионов рф и Крым ночью 31 июля. Утверждается о сбитии 19 БПЛА и одной ракеты "Нептун" над разными областями.
В минобороны рф заявили об атаке на пять российских регионов и Крым в ночь на 31 июля. В ведомстве утверждают о якобы сбитии 19 дронов и одной ракеты "Нептун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.
Детали
В оборонном ведомстве заявляют о сбитии ночью 11 БПЛА над Белгородской, 4 над Брянской, и по одному дрону над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом.
Также утверждают о якобы уничтожении управляемой ракеты "Нептун-МД" над курской областью.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в курском районе россии возник пожар на одном из объектов после якобы "атаки ВСУ".