В минобороны рф заявили об атаке на пять российских регионов и Крым в ночь на 31 июля. В ведомстве утверждают о якобы сбитии 19 дронов и одной ракеты "Нептун. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

В оборонном ведомстве заявляют о сбитии ночью 11 БПЛА над Белгородской, 4 над Брянской, и по одному дрону над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом.

Также утверждают о якобы уничтожении управляемой ракеты "Нептун-МД" над курской областью.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в курском районе россии возник пожар на одном из объектов после якобы "атаки ВСУ".