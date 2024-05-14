На Николаевщине вражеская ракета ударила по открытой местности

Российские войска за прошедшие сутки нанесли ракетный удар по Вознесенскому району Николаевской области. Обошлось без пострадавших, ракета упала на открытый участок. Также россияне обстреляли акваторию Очаковской громады и Куцурубскую громаду. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Вчера, 13 мая, в 15:20 зафиксировано попадание вражеской ракеты по открытому участку местности Вознесенского района. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, вчера, 13 мая, в 16:57 и 17:17 под вражеским минометным огнем была акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Кроме того, ночью, 14 мая, в 03:41 артиллерийскому обстрелу подверглась Куцурубская община. Обошлось без пострадавших.

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