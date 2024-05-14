На Миколаївщині ворожа ракета вдарила по відкритій місцевості
Київ • УНН
Російська ракета впала на відкриту місцевість у Вознесенському районі Миколаївської області, ніхто не постраждав.
Російські війська минулої доби завдали ракетного удару по Вознесенському району Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих, ракета впала на відкриту ділянку. Також росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади та Куцурубську громаду. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Учора, 13 травня, о 15:20 зафіксовано влучання ворожої ракети по відкритій ділянці місцевості Вознесенського району. Постраждалих немає
Також, за його словами, учора, 13 травня, о 16:57 та 17:17 під ворожим мінометним вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Крім того, уночі, 14 травня, о 03:41 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада. Обійшлося без постраждалих.
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