На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

В ночь на 22 февраля, в 05:20 россияне ударили из реактивной системы залпового огня по с. Лиманы Галициновской громады. По предварительной информации, пострадал один человек - медицинская помощь оказана на месте. Один жилой дом разрушен, несколько близлежащих - повреждены. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Кроме того, 21 февраля, в 14:40 враг направил FPV-дрон по с. Дмитровка Куцурубской общины. Поврежден частный автомобиль. Пострадавших нет

Также вчера в 16:10, 23:11 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и в 20:49 по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

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