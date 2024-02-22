На Миколаївщині ворог обстріляв громаду з РСЗВ, є постраждалий

У ніч на 22 лютого, о 05:20 росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по с. Лимани Галицинівської громади. За попередньою інформацією, постраждала одна людина – медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Окрім того, 21 лютого, о 14:40 ворог спрямував FPV-дрон по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено приватну автівку. Постраждалих немає

Також вчора о 16:10, 23:11 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та о 20:49 по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Миколаївщині вночі знищили "шахед", ворог бив з артилерії