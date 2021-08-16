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На момент приближения талибов к Кабулу, Украина уже имела там самолет - Кулеба об эвакуации

На момент приближения талибов к Кабулу, Украина уже имела там самолет - Кулеба об эвакуации

Киев  •  УНН

 • 20331 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На момент приближения талибов к Кабулу, Министерство иностранных дел Украины уже имело вариант, как вывезти из Афганистана граждан Украины самолетом, который на тот момент находился в аэропорту афганской столицы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментарием которого располагает УНН.

Цитата:

"Мы заранее начали искать возможности для эвакуации наших граждан. Это произошло, когда мы увидели, что талибы развернули полномасштабное наступление. И поэтому на момент их приближения к Кабулу, у нас уже был вариант, как вывезти граждан Украины самолетом, который на тот момент находился непосредственно в Кабуле", - сказал министр.

Детали

По словам главы украинского дипведомства, гуманитарная ситуация на месте была чрезвычайно критической, поэтому кроме граждан Украины, которые на тот момент заявили о желании быть эвакуированными и могли добраться до аэропорта, было решено взять на борт также граждан иностранных государств.

"Очень трудно было обеспечить вылет самолета, сбор людей", - отметил министр, добавив, что аэропорт находился "в состоянии хаоса".

Что было ранее

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

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