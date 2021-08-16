На момент наближення талібів до Кабула, Україна вже мала там літак - Кулеба про евакуацію

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На момент наближення талібів до Кабула, Міністерство закордонних справ України вже мало варіант, як вивезти з Афганістану громадян України літаком, який на той момент перебував в аеропорту афганської столиці. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментар якого є у розпорядженні УНН.