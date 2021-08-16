На момент наближення талібів до Кабула, Україна вже мала там літак - Кулеба про евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На момент наближення талібів до Кабула, Міністерство закордонних справ України вже мало варіант, як вивезти з Афганістану громадян України літаком, який на той момент перебував в аеропорту афганської столиці. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментар якого є у розпорядженні УНН.
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“Ми заздалегідь почали шукати можливості для евакуації наших громадян. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ. І тому на момент їхнього наближення до Кабула, у нас уже був варіант, як вивезти громадян України літаком, який на той момент знаходився безпосередньо в Кабулі”, — сказав міністр.
Деталі
Зі слів очільника українського дипвідомства, гуманітарна ситуація на місці була надзвичайно критична, тому крім громадян України, які на той момент заявили про бажання бути евакуйованими і могли дістатися до аеропорту, було вирішено взяти на борт також громадян іноземних держав.
“Дуже важко було забезпечити виліт літака, збір людей”, — зазначив міністр, додавши, що аеропорт перебував “у стані хаосу”.
Що було раніше
Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.
За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.
Доповнення
В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.
США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.