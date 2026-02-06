На Львовщине между четырьмя знакомыми произошел конфликт: в сети сообщают о стрельбе, а в полиции - опровергают
Киев • УНН
На Львовщине полиция зафиксировала конфликт между четырьмя знакомыми в Дублянах, опровергая информацию о стрельбе. Участников доставляют в отдел полиции для опроса и составления протоколов.
В сети распространяется информация о стрельбе во Львовской области. В полиции говорят, что зафиксировали конфликт между четырьмя знакомыми, но без стрельбы, передает УНН.
Установлено, что между четырьмя знакомыми между собой людьми в Дублянах произошел конфликт. Все лица являются гражданскими. В настоящее время лица доставляются в отдел полиции для опроса и составления протоколов об административном правонарушении
Кроме того, накануне в сети распространялась информация о якобы стрельбе в этом же населенном пункте, однако она не подтвердилась.
Факта стрельбы не было
