На Львовщине между четырьмя знакомыми произошел конфликт: в сети сообщают о стрельбе, а в полиции - опровергают

Эксклюзив
16:55 • 4182 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 8894 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 10520 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 10259 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 13258 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 10772 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 22750 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17050 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19763 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 63820 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW6 февраля, 09:36 • 17635 просмотра
Кабмин исключил из Госреестра недвижимых памятников место Переяславской рады 1654 годаPhoto6 февраля, 10:04 • 4318 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo6 февраля, 10:22 • 11650 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 20318 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС14:17 • 5996 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 13258 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 20440 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 22750 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 34077 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 63819 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Абу-Даби
Село
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 726 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 19948 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 22808 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 31978 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35206 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
СВИФТ

На Львовщине между четырьмя знакомыми произошел конфликт: в сети сообщают о стрельбе, а в полиции - опровергают

Киев • УНН

 • 98 просмотра

На Львовщине полиция зафиксировала конфликт между четырьмя знакомыми в Дублянах, опровергая информацию о стрельбе. Участников доставляют в отдел полиции для опроса и составления протоколов.

На Львовщине между четырьмя знакомыми произошел конфликт: в сети сообщают о стрельбе, а в полиции - опровергают

В сети распространяется информация о стрельбе во Львовской области. В полиции говорят, что зафиксировали конфликт между четырьмя знакомыми, но без стрельбы, передает УНН.

Установлено, что между четырьмя знакомыми между собой людьми в Дублянах произошел конфликт. Все лица являются гражданскими. В настоящее время лица доставляются в отдел полиции для опроса и составления протоколов об административном правонарушении 

- сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко.

Кроме того, накануне в сети распространялась информация о якобы стрельбе в этом же населенном пункте, однако она не подтвердилась.

Факта стрельбы не было 

- подчеркнула пресс-секретарь.

В Одессе мужчина устроил стрельбу в ресторане после требования принести наркотики - полиция02.02.26, 11:14 • 3872 просмотра

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Столкновения
Львовская область