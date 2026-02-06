На Львівщині між чотирма знайомими стався конфлікт: у мережі повідомляють про стрілянину, а у поліції - спростовують
Київ • УНН
На Львівщині поліція зафіксувала конфлікт між чотирма знайомими в Дублянах, спростовуючи інформацію про стрілянину. Учасників доставляють до відділу поліції для опитування та складання протоколів.
У мережі шириться інформація про стрілянину на Львівщині. У поліції кажуть, що зафіксували конфлікт між чотирма знайомими, але без стрілянини, передає УНН.
Встановлено, що між чотирма знайомими між собою людьми у Дублянах стався конфлікт. Усі особи є цивільними. На даний час особи доставляються до відділу поліції для опитування і складання протоколів про адміністративне правопорушення
Крім того, напередодні, у мережі ширилася інформація про нібито стрілянину у цьому ж населеному пункті, однак вона не підтвердилась.
Факту стрілянини не було
