На Львівщині між чотирма знайомими стався конфлікт: у мережі повідомляють про стрілянину, а у поліції - спростовують

Ексклюзив
16:55 • 4398 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 9366 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 10736 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 10430 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 13506 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 10865 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22933 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17079 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19791 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63946 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Популярнi новини
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 17817 перегляди
Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 рокуPhoto6 лютого, 10:04 • 4526 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 11828 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 20625 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 6310 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 13506 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 20694 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 22933 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 34193 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63946 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Абу-Дабі
Село
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 844 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19990 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22851 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 32027 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35252 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Свіфт

На Львівщині між чотирма знайомими стався конфлікт: у мережі повідомляють про стрілянину, а у поліції - спростовують

Київ • УНН

 • 290 перегляди

На Львівщині поліція зафіксувала конфлікт між чотирма знайомими в Дублянах, спростовуючи інформацію про стрілянину. Учасників доставляють до відділу поліції для опитування та складання протоколів.

На Львівщині між чотирма знайомими стався конфлікт: у мережі повідомляють про стрілянину, а у поліції - спростовують

У мережі шириться інформація про стрілянину на Львівщині. У поліції кажуть, що зафіксували конфлікт між чотирма знайомими, але без стрілянини, передає УНН.

Встановлено, що між чотирма знайомими між собою людьми у Дублянах стався конфлікт. Усі особи є цивільними. На даний час особи доставляються до відділу поліції для опитування і складання протоколів про адміністративне правопорушення 

- повідомила речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко.

Крім того, напередодні, у мережі ширилася інформація про нібито стрілянину у цьому ж населеному пункті, однак вона не підтвердилась.

Факту стрілянини не було 

- підкреслила речниця.

В Одесі чоловік влаштував стрілянину у ресторані після вимоги принести наркотики - поліція02.02.26, 11:14 • 3873 перегляди

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Соціальна мережа
Сутички
Львівська область