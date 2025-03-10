На Луганском направлении очередное обострение - спикер ОСУВ "Хортица"

Россияне далеки от цели взять под полный административный контроль Донецкую и Луганскую области. Однако в настоящее время на Луганщине очередное обострение. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Если они поставили себе за цель взять две области (Донецкую и Луганскую – ред.) под полный административный контроль, они будут пытаться это сделать. Другое дело, что они очень далеки от этой цели. Даже небольшую часть Луганской области, которую они не смогли захватить, они не могут захватить до сих пор. Хотя сейчас там на Луганском направлении очередное обострение. Они очень далеки от контроля над Донеччиной

Он отметил, что россияне могут целиться на Константиновку, Краматорско-Славянскую агломерацию, но на данный момент это "мокрые мечты".

"Если ничего принципиально не изменится, если не будет какой-то принципиальной смены ситуации, или у них, или у нас, то эти мокрые мечты так и останутся", - отметил Трегубов.

Кроме того, он отметил, что сейчас в принципе способности украинских войск постепенно растут

На самом деле мне кажется, что сейчас в принципе способности украинских войск постепенно растут, а россияне начинают сталкиваться с определенными кризисами, в том числе в снабжении, нехватке личного состава, поэтому даже те попытки, где они пытаются что-то сделать, как, например, недавно в зоне деятельности 24 бригады под Часовым Яром, у них получается что-то печальное наподобие разбитой танковой колонны