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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Траса Покровськ-Костянтинівка: армійці рф не мають чіткого вогневого контролю над дорогою

Київ • УНН

 • 42032 перегляди

Після контратаки ЗСУ окупанти втратили чіткий вогневий контроль над трасою Покровськ-Костянтинівка. Хоча траса залишається небезпечною зоною, вона не перерізана і не перебуває під контролем росіян.

Траса Покровськ-Костянтинівка: армійці рф не мають чіткого вогневого контролю над дорогою

Окупанти поблизу Покровська мали вогневий контроль траси Покровськ-Костянтинівка, але після контратаки українських сил, вогневий контроль став більш не чітким. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Окупанти намагалися взяти її під вогневий та фізичний контроль. На деякий час вийшло щодо вогневого, щодо фізичного - не вийшло ніколи. Після часткової контратаки українських сил і вогневий став більш не чітким. Безумовно загроза для траси є, безумовно пересуватися нею є певні ризики, але вона не перерізана, і ми не говоримо про те, що у росіян є над нею якийсь контроль. Просто там небезпечно, але це зона бойових дій, тому там всюди небезпечно поблизу Покровська. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли

- сказав Трегубов.

Нагадаємо

За 8 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Сили оборони уразили два пункти управління дронів ворога та 18 районів з живою силою російських військових.

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