Траса Покровськ-Костянтинівка: армійці рф не мають чіткого вогневого контролю над дорогою

Окупанти поблизу Покровська мали вогневий контроль траси Покровськ-Костянтинівка, але після контратаки українських сил, вогневий контроль став більш не чітким. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Окупанти намагалися взяти її під вогневий та фізичний контроль. На деякий час вийшло щодо вогневого, щодо фізичного - не вийшло ніколи. Після часткової контратаки українських сил і вогневий став більш не чітким. Безумовно загроза для траси є, безумовно пересуватися нею є певні ризики, але вона не перерізана, і ми не говоримо про те, що у росіян є над нею якийсь контроль. Просто там небезпечно, але це зона бойових дій, тому там всюди небезпечно поблизу Покровська. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли - сказав Трегубов.

Нагадаємо

За 8 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Сили оборони уразили два пункти управління дронів ворога та 18 районів з живою силою російських військових.