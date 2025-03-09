Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой
Киев • УНН
После контратаки ВСУ оккупанты потеряли четкий огневой контроль над трассой Покровск-Костянтиновка. Хотя трасса остается опасной зоной, она не перерезана и не находится под контролем россиян.
Оккупанты вблизи Покровска имели огневой контроль трассы Покровск-Костянтиновка, но после контратаки украинских сил огневой контроль стал менее четким. Ситуация там не такая, какую бы хотели создать россияне, и своей этой цели они не достигли. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Оккупанты пытались взять ее под огневой и физический контроль. На некоторое время удалось добиться огневого, а физического - никогда. После частичной контратаки украинских сил огневой контроль стал менее четким. Безусловно, угроза для трассы есть, безусловно, передвигаться по ней есть определенные риски, но она не перерезана, и мы не говорим о том, что у россиян есть над ней какой-то контроль. Просто там опасно, но это зона боевых действий, поэтому там повсюду опасно вблизи Покровска. Ситуация там не такая, какую бы хотели создать россияне, и своей этой цели они не достигли
Напомним
За 8 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 167 боевых столкновений. Силы обороны поразили два пункта управления дронов врага и 18 районов с живой силой российских военных.