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На Луганському напрямку чергове загострення - речник ОСУВ "Хортиця"

Київ • УНН

 • 17396 перегляди

На Луганському напрямку відбувається чергове загострення, але росіяни далекі від мети взяти під контроль Донецьку та Луганську області. Українські військові спроможності зростають, а окупанти стикаються з кризою постачання.

На Луганському напрямку чергове загострення - речник ОСУВ "Хортиця"

росіяни далекі від цілі взяти під повний адміністративний контроль Донецьку та Луганську області. Проте наразі на Луганщині чергове загострення. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо вони поставили собі за ціль взяти дві області (Донецьку та Луганську – ред.)  під повний адміністративний контроль, вони будуть намагатися це робити. Інша справа, що вони дуже далекі від цієї цілі. Навіть невелику частину Луганської області, яку вони не змогли захопити, вони не можуть захопити досі. Хоча зараз там на Луганському напрямку чергове загострення. Вони дуже далекі від контролю над Донеччиною

- сказав Трегубов.

Він зазначив, що росіяни можуть цілитися на Костянтинівку, Краматорсько-Слов'янську агломерацію, але станом на зараз це "вологі мрії".

"Якщо нічого принципово не переломися, якщо не буде якоїсь принципової зміни ситуації, або в них, або в нас, то ці вологі мрії такими і залишаться", - зазначив Трегубов.

Окрім того, він зазначив, що зараз в принципі спроможності українських військ поступово зростають

Насправді мені здається, що зараз в принципі спроможності українських військ поступово зростають, а росіяни починають стикатися з певними кризами в тому числі у постачання, нестачі особового складу, тому навіть ті спроби, де вони намагаються щось утнути, як, наприклад нещодавно в зоні діяльності 24 бригади під Часовим Яром, в них виходить щось сумне на кшталт розбитої танкової колони

- сказав Трегубов.

Доповнення

Раніше Трегубов повідомляв, що окупанти поблизу Покровська мали вогневий контроль траси Покровськ-Костянтинівка, але після контратаки українських сил, вогневий контроль став більш не чітким. Ситуація там не така, яку б хотіли створити росіяни, і своєї цієї цілі вони не досягли. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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