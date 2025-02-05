На Кубани из-за атаки дронов загорелся резервуар с нефтепродуктами

В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае россии загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Детали

В среду, 05 февраля, в 02:17 (по Киевскому времени), Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края рф написал в своем Telegram-канале об атаке региона украинскими БпЛА.

Наши военные отбили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов

По словам Кондратьева, в результате атаки произошло возгорание на объекте.

Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района