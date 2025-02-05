На Кубани из-за атаки дронов загорелся резервуар с нефтепродуктами

ukenru
Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
21:04 • 51378 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 100436 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 102127 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 103132 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 101364 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 100730 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 100418 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 119761 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 111951 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 114477 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вопрос помощи и условия сотрудничества: нардеп объяснил, что Украина обсуждает с США на данном этапе

Вопрос помощи и условия сотрудничества: нардеп объяснил, что Украина обсуждает с США на данном этапе

4 февраля, 16:38 • 28550 просмотра
Оставили мальчика без помощи врачей и после его смерти спрятали тело в морозильнике: в Одессе семейной паре сообщили о подозрении

Оставили мальчика без помощи врачей и после его смерти спрятали тело в морозильнике: в Одессе семейной паре сообщили о подозрении

4 февраля, 17:15 • 40207 просмотра
В 12 селах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей

В 12 селах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей

4 февраля, 17:35 • 34854 просмотра
Зеленский: "Если Украину не готовы принять в НАТО, то дайте ядерное оружие"

Зеленский: "Если Украину не готовы принять в НАТО, то дайте ядерное оружие"

4 февраля, 17:46 • 27405 просмотра
Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

4 февраля, 20:04 • 32093 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 119761 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 138573 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 168246 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 161353 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 161392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 88754 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 89922 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 100941 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 112749 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 112468 просмотра
Актуальное
На Кубани из-за атаки дронов загорелся резервуар с нефтепродуктами

На Кубани из-за атаки дронов загорелся резервуар с нефтепродуктами

Киев  •  УНН

 • 3109 просмотра

Read in English

В Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами. К тушению пожара привлечены 55 человек и 19 единиц техники.

В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае россии загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Детали

В среду, 05 февраля, в 02:17 (по Киевскому времени), Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края рф написал в своем Telegram-канале об атаке региона украинскими БпЛА. 

Наши военные отбили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов

- говорится в заметке чиновника.

По словам Кондратьева, в результате атаки произошло возгорание на объекте.

Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района

- написал губернатор Краснодарского края.

Чиновник добавил, что предварительно пострадавших нет.

Напомним 

Воздушные Силы ВСУ 3 февраля атаковали пункт управления российских войск в Новоивановке в Запорожье. Объект получил значительные повреждения, у противника существенные потери среди личного состава.

Пятая с начала года успешная спецоперация: источники рассказали детали поражения дронами СБУ и ССО двух объектов в рф03.02.25, 12:19 • 30590 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы