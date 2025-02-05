На Кубани из-за атаки дронов загорелся резервуар с нефтепродуктами
Киев • УНН
В Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами. К тушению пожара привлечены 55 человек и 19 единиц техники.
В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае россии загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Детали
В среду, 05 февраля, в 02:17 (по Киевскому времени), Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края рф написал в своем Telegram-канале об атаке региона украинскими БпЛА.
Наши военные отбили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов
По словам Кондратьева, в результате атаки произошло возгорание на объекте.
Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района
Чиновник добавил, что предварительно пострадавших нет.
Напомним
Воздушные Силы ВСУ 3 февраля атаковали пункт управления российских войск в Новоивановке в Запорожье. Объект получил значительные повреждения, у противника существенные потери среди личного состава.
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