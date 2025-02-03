Пятая с начала года успешная спецоперация: источники рассказали детали поражения дронами СБУ и ССО двух объектов в рф

Этой ночью свою порцию дроновых санкций от СБУ получили два российских предприятия - Волгоградский НПЗ и Астраханский газоперерабатывающий завод. Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других предприятий рф, которые работают на ВПК. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

Детали

Оба пораженных объекта являются крупными производителями топлива для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в рф, а Астраханский ГПЗ является одним из ключевых энергетических объектов рф, перерабатывающим 12 млрд газового конденсата ежегодно.

По данным источников, на Волгоградском заводе дроны СБУ и ССО "забавовнили" факельное хозяйство, установки первичной переработки №2 и №3, а также технологические установки №20 и №21. На Астраханском ГПЗ поврежден комплекс переработки газового конденсата. Там продолжается пожар, работу завода остановили, рабочих эвакуировали.

"Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, которые работают на ВПК и производят топливо для армии рф. Дронова санкционная политика доказывает свою эффективность", - отметил информированный источник в СБУ.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ ("лукойл-волгограднефтепереработка") и Астраханского газоперерабатывающего завода.

На днях Генеральный штаб ВСУ уже подтверждал поражение Волгоградского НПЗ.