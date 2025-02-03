П'ята з початку року успішна спецоперація: джерела розповіли деталі ураження дронами СБУ та ССО двох об'єктів у рф

Цієї ночі свою порцію дронових санкцій від СБУ отримали два російські підприємства - Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших підприємств рф, які працюють на ВПК. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Деталі

Обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в рф, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів рф, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

За даними джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО "забавовнили" факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

"Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії рф. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ ("лукойл-волгограднафтопереробка") та Астраханського газопереробного заводу.

Днями Генеральний штаб ЗСУ вже підтверджував ураження Волгоградського НПЗ.