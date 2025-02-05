На Кубані через атаку дронів загорівся резервуар з нафтопродуктами

Внаслідок атаки безпілотників в Краснодарському краї росії загорівся резервуар із залишками нафтопродуктів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва.

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В середу, 05 лютого, в 02:17 (за Київським часом), Веніамін Кондратьєв, губернатор Краснодарського краю рф написав в своєму Telegram-каналі про атаку регіону українськими БпЛА.

Наші військові відбили безпілотну атаку з боку київської влади. У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів - йдеться у дописі чиновника.

За словами Кондратьєва, внаслідок атаки сталося займання на об'єкті.

Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби. До гасіння вогню залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки. Ситуацію на місці контролює голова Канівського району - написав губернатор Краснодарського краю.

Чиновник додав, що попередньо постраждалих немає.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ 3 лютого атакували пункт управління російських військ у Новоіванівці на Запоріжжі. Об'єкт зазнав значних пошкоджень, у противника суттєві втрати серед особового складу.

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