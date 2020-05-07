На COVID-19 в мире заболело более 3,75 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на 6:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 263 831 человек. В свою очередь, выздоровели 1 245 413 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 73 431 человек, Великобритании — 30 150, в Италии — 29 684 человек, Испании — 25 857 и во Франции — 25 812. В Китае в целом — 4637.
Всего в мире 3 755 341 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 228 603), Испания (220 325), Италия (214 457), Великобритания (202 359), Франция (174 224), Германия (168 162), Россия (165 929) и Турция (131 744).
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.