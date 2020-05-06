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Ризик повернення жорсткого карантину залишається дуже реальним - ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я вважає реальним повернення до жорсткого карантину у зв’язку з коронавірусною інфекцією COVID-19, тому рекомендує дотримуватися 6 основних правил. Про це під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус, передає УНН з посиланням текст заяви.

Ризик повернення жорсткого карантину залишається дуже реальним - ВООЗ

“Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не будуть контролювати перехід (від карантину — ред.) дуже обережно”, — сказав Гебреєсус.

Він також зазначив, що в основі підходу лежить принцип “перш за все здоров’я”, який означає, що сильні і стійкі системи охорони здоров’я повинні бути основою відновлення у всіх країнах.

“Оскільки все більше і більше країн розглядають способи пом’якшення так званих обмежень — „локдауна“, я хочу повторити шість правил, які ВООЗ рекомендує країнам враховувати”, — повідомив Гебреєсус.

Так, по-перше, рекомендується продовжувати спостереження за кількістю випадків і контролювати їх передачу;

По-друге, нарощувати можливості системи охорони здоров’я для виявлення, ізоляції, тестування та лікування кожного випадку і відстеження кожного контакту;

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По-третє, зводити до мінімуму ризики спалаху в особливих умовах, таких як медичні установи і будинки пристарілих;

По-четверте, застосовувати профілактичні заходи на робочих місцях, в школах і інших місцях, куди людям необхідно ходити;

По-п’яте, контролювати ризики ввезення коронавірусу (ймовірно мова йде про ввезення вірусу з-за кордону — ред.);

І на закінчення, спільноти мають бути повністю проінформовані, залучені і уповноважені пристосовуватися до “нової нормальності”.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни розслідувати будь-які підозрілі випадки захворювань, які могли б бути коронавірусною інфекцією.

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