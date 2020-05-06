Риск возвращения жесткого карантина остается очень реальным - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому рекомендует соблюдать шесть основных правил. Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус, передает УНН со ссылкой текст заявления.
“Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина — ред.) очень осторожно”, — сказал Гебреесус.
Он также отметил, что в основе подхода лежит принцип “прежде всего здоровья”, который означает, что сильные и устойчивые системы здравоохранения должны быть основой восстановления во всех странах.
“Поскольку все больше и больше стран рассматривают способы смягчения так называемых ограничений — „локдауна“, я хочу повторить шесть правил, которые ВОЗ рекомендует учитывать странам”, — сообщил Гебреесус.
Так, во-первых, рекомендуется наблюдение за количеством случаев и контролировать их передачу;
Во-вторых, наращивать возможности системы здравоохранения для выявления, изоляции, тестирования и лечения каждого случая и отслеживание каждого контакта;
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В-третьих, свести к минимуму риски вспышки в особых условиях, таких как медицинские учреждения и дома престарелых;
В-четвертых, применять профилактические мероприятия на рабочих местах, в школах и других местах, куда людям необходимо ходить;
В-пятых, контролировать риски ввоза коронавируса (вероятно речь идет о ввозе вируса из-за границы — ред.);
И в заключение, общины должны быть полностью проинформированы, привлеченные и уполномоченные приспосабливаться к “новой нормальности”.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны расследовать любые подозрительные случаи заболеваний, которые могли бы потенциально быть коронавирусной инфекцией.