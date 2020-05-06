Не расслабляться: Зеленский призвал украинцев выходить из карантина дисциплинированно

"... каждый день количество людей, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это - положительная тенденция, что добавляет оптимизма. В то же время, если хотим все это сохранить - мы не должны расслабляться и должны выходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом" , - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что первое смягчение карантина произойдет уже через пять дней.

Как сообщал УНН, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продлил его до 22 мая. Он введен с 12 марта на фоне пандемии коронавируса.