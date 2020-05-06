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Не розслаблятись: Зеленський закликав українців виходити з карантину дисципліновано

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Ми не повинні розслаблятись і маємо виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН

Не розслаблятись: Зеленський закликав українців виходити з карантину дисципліновано

"... кожного дня кількість людей, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це – позитивна тенденція, яка додає оптимізму. Водночас, якщо хочемо все це зберегти – ми не повинні розслаблятись і маємо виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що перше пом’якшення карантину станеться вже за п’ять днів.

Як повідомляв УНН, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня. Він триває з 12 березня на фоні пандемії коронавірусу.

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